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В Украине предлагают ввести возврат денег за бутылки и банки

система DRS
В Украине предлагают ввести возврат денег за бутылки и банки

В Украине могут внедрить систему залоговой стоимости упаковки для напитков (Deposit Return System, DRS), которая уже работает в большинстве стран Евросоюза. Когда потребитель будет покупать напиток, он будет дополнительно платить небольшой залог за тару, а по возвращении пустой бутылки или банки через автомат будет получать деньги обратно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Судебно-юридической газеты.

Соответствующую петицию №41/010299-26эп зарегистрировали в Кабинет Министров Украины. Ее автор предлагает правительству разработать и представить в Верховную Раду законопроект о создании такой общенациональной системы. По мнению автора, это поможет очистить окружающую среду, поднимет уровень переработки мусора более 90% и снизит нагрузку на полигоны.

Как будет работать европейская система DRS в Украине

Внедрение экологической инициативы планируется реализовать в несколько этапов, учитывая следующие правила:

  • Какая упаковка будет принята: на первом этапе система будет распространяться только на пластиковые бутылки (PET) объемом до 3 литров и алюминиевые банки для напитков. Впоследствии список тары планируют расширить.
  • Где будут сдавать тару: сдать пустую упаковку можно будет через специальные автоматы (фандоматы) или пункты приемки. На старте проекта собирать тару обяжут крупные торговые сети, супермаркеты и гипермаркеты, а позже – меньшие магазины.
  • Что должно определить правительство: Кабмин после консультаций с производителями, импортерами и ритейлерами должен четко установить размер залога, точный порядок работы фандоматов и этапы запуска.

Ожидается, что система DRS существенно снизит количество мусора в общинах, создаст финансовую мотивацию для украинцев и приблизит страну к экологическим стандартам ЕС, где подобная модель успешно действует в Германии, Польше, Литве и других государствах.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономики готовит единую систему экологических разрешений для бизнеса. Правительство планирует создать унифицированную систему разрешений, которая должна существенно упростить и стандартизировать действующие экологические процедуры для предприятий.

Автор:
Максим Кольц