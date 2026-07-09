В Україні пропонують запровадити повернення грошей за пляшки та банки

В Україні можуть запровадити систему заставної вартості упаковки для напоїв (Deposit Return System, DRS), яка вже працює у більшості країн Євросоюзу. Коли споживач купуватиме напій, він додатково сплачуватиме невелику заставу за тару, а після повернення порожньої пляшки чи банки через автомат отримуватиме гроші назад.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Судово-юридичної газети.

Відповідну петицію №41/010299-26еп зареєстрували до Кабінету Міністрів України. Її автор пропонує уряду розробити та подати до Верховної Ради законопроєкт про створення такої загальнонаціональної системи. На думку автора, це допоможе очистити довкілля, підніме рівень переробки сміття понад 90% та зменшить навантаження на полігони.

Як працюватиме європейська система DRS в Україні

Впровадження екологічної ініціативи планують реалізувати у кілька етапів, враховуючи такі правила:

Яку упаковку прийматимуть: на першому етапі система поширюватиметься лише на пластикові пляшки (PET) об'ємом до 3 літрів та алюмінієві банки для напоїв. Згодом перелік тари планують розширити.

Де здаватимуть тару: здати порожню упаковку можна буде через спеціальні автомати (фандомати) або пункти приймання. На старті проєкту збирати тару зобов'яжуть великі торговельні мережі, супермаркети та гіпермаркети, а пізніше — менші магазини.

Що має визначити уряд: Кабмін після консультацій із виробниками, імпортерами та ритейлерами має чітко встановити розмір застави, точний порядок роботи фандоматів та етапи запуску.

Очікується, що система DRS суттєво зменшить кількість сміття у громадах, створить фінансову мотивацію для українців та наблизить країну до екологічних стандартів ЄС, де подібна модель успішно діє в Німеччині, Польщі, Литві та інших державах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекономіки готує єдину систему екологічних дозволів для бізнесу. Уряд планує створити уніфіковану систему довкіллєвих дозволів, яка має суттєво спростити та стандартизувати чинні екологічні процедури для підприємств.