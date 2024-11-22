Сколько раз украинцы платили через онлайн-кассы и какая средняя сумма чека

По данным Государственной налоговой службы, 3 млрд оплат с использованием регистраторов расчетных операций (РРО) произвели украинцы за 9 месяцев 2024 года. В то же время средняя сумма в чеках граждан падает из года в год.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

В 2,2 раза в год увеличилось транзакций через онлайн-кассы

Отмечается, что в 2,2 раза выросло количество транзакций через онлайн-кассы (РРО) за 9 месяцев 2024 года по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году — до 3 млрд. Это почти половина общего количества операций за 4 года существования системы.

"Такой рывок транзакций случился из-за введения требования использовать системы РРО для бизнеса. За нарушение этой обязанности бизнес ждет штраф", — объясняют аналитики.

Для сравнения, в 24 раза отличается среднее количество сделок в месяц этого года и в 2021: 340 млн против 14 млн.

Какая средняя сумма чека

Как сообщают в "Опендатаботе", общая сумма чеков составляет более 2,35 трлн грн. Из них почти половину украинцы потратили в этом году – 1,07 трлн грн. В прошлом году соответствующий показатель составил 503 млрд грн, что в 2,1 раза меньше.

"Хотя украинцы потратили больше денег, однако сделали они это за счет увеличения количества покупок и уменьшения среднего чека. Например, в этом году средний чек составил — 345 грн. Это в 3,7 раза меньше 2020 года, когда она составляла 1300 грн", — подчеркивают аналитики.

Заметим, что в октябре был обновлен исторический рекорд объема "белых" торговых операций, проведенных с использованием регистраторов расчетных операций.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).