Скільки разів українці платили через онлайн-каси та яка середня сума чеку

За даними Державної податкової служби, 3 млрд оплат з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) здійснили українці за 9 місяців 2024 року. Водночас середня сума у чеках громадян падає рік до року.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Опендатабот".

У 2,2 рази за рік побільшало транзакцій через онлайн-каси

Зазначається, що у 2,2 рази зросла кількість транзакцій через онлайн-каси (РРО) за 9 місяців 2024 року порівняно з відповідним періодом торік — до 3 млрд. Це майже половина від загальної кількості операцій за 4 роки існування системи.

"Такий ривок транзакцій трапився через введення вимоги використовувати системи РРО для бізнесу. За порушення цього обов’язку на бізнес чекає штраф", - пояснюють аналітики.

Для порівняння, у 24 рази відрізняється середня кількість операцій на місяць цьогоріч та у 2021: 340 млн проти 14 млн.

Яка середня сума чека

Як повідомляють в "Опендатабот", загальна сума чеків становить понад 2,35 трлн грн. З них майже половину українці витратили цьогоріч — 1,07 трлн грн. Минулого року відповідний показник склав 503 млрд грн, що у 2,1 рази менше.

"Хоч українці витратили більше грошей, проте зробили вони це за рахунок збільшення кількості покупок та зменшення середнього чеку. Наприклад, цьогоріч середній чек склав — 345 грн. Це у 3,7 рази менше від 2020 року, коли вона складала 1300 грн", - підкреслюють аналітики.

Зауважимо, у жовтні було оновлено історичний рекорд обсягу “білих” торговельних операцій, проведених з використанням реєстраторів розрахункових операцій.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).