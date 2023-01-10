В Раде спрогнозировали курс доллара на 2023 год

В Верховной Раде уверены, что в течение 2023 года курс гривни к доллару США будет стабильным и не упадет ниже планки, запланированной правительством.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по экономическому развитию Александр Мариковский.

Так, в парламенте прогнозируют, что гривня будет держаться на уровне 41 грн за доллар США в течение этого года . Отмечают, что Кабмин установил среднюю планку в размере 42 гривен за доллар США.

"Запасаться долларами нет нужно. Поскольку инфляционные процессы все равно съедают любой ресурс, которым мы можем владеть. Международная поддержка, что сейчас поступает в Украину, разрешает оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривну на нынешнем уровне", - убежден нардеп.

Он также добавил, что заявления некоторых экономистов, что "доллар будет по 50 гривен" и выше, необоснованны.

Напомним, по данным Национального банка, за 2022 год курс доллара США на наличном рынке Украины вырос на 47,7%.

По состоянию на 10 января в обменниках средний курс доллара составляет 40,535/40,650 купля/продажа.

Прогноз курса валют на вторую неделю 2023 года читайте в материале Delo.ua.