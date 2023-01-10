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В Раді спрогнозували курс долара на 2023 рік
В Верховній Раді впевнені, що протягом 2023 року курс гривні до долара США буде стабільним і не впаде нижче планки, що запланував уряд.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів народний депутат України, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський.
Так, в парламенті прогнозують, що гривня триматиметься на рівні 41 грн за долар США протягом цього року. Зауважують, що Кабмін встановив середню планку в розмірі 42 гривні за долар США.
"Запасатися доларами не потрібно. Оскільки інфляційні процеси все одно з’їдають будь-який ресурс, яким ми можемо володіти. Міжнародна підтримка, що зараз надходить в Україну, дозволяє оперувати грошима так, щоб утримувати гривню на нинішньому рівні", — переконаний нардеп.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він також додав, що заяви деяких економістів, що "долар буде по 50 гривень" і вище, є необґрунтованими.
Нагадаємо, за даними Національного банку, за 2022 рік курс долара США на готівковому ринку України зріс на 47,7%.
Станом на 10 січня в обмінниках середні курс долара становить 40,535/40,650 купівля/продаж.
Прогноз курсу валют на другий тиждень 2023 року читайте у матеріалі Delo.ua.