Гарнитура Vision Pro скоро поступит в продажу: названа дата

Компания Apple начнет продавать гарнитуру смешанной реальности Vision Pro со 2 февраля. Об этом сообщила пресс-служба техногиганта.

Отмечается, что предварительные заказы фирма будет принимать с 19 января. Пока продажа будет происходить только в США, где Vision Pro можно будет приобрести во всех физических и в онлайн-магазине Apple Store.

Цена на устройство будет стартовать от 3499 долларов – именно столько будет стоить базовый вариант с 256 ГБ памяти.

Гарнитура будет поставляться с ремешками Solo Knit Band и Dual Loop Band, светонепроницаемым уплотнителем, двумя подушечками Light Seal, чехлом для передней части Vision Pro, полировочной салфеткой, аккумулятором, зарядным кабелем USB-C и адаптером питания USB-C.

Люди, пользующиеся очками для зрения, смогут дополнительно приобрести оптические вставки для гарнитуры, которые будут стоить от 99 долларов.

Vision Pro: цена и особенности

Vision Pro, представленная в июне 2023 года, позиционируется преимущественно как устройство дополненной реальности, но может переключаться и на полную виртуальную реальность. Гаджетом можно управлять глазами, руками и голосом, а для физического управления есть колесико.

Bloomberg писало, что для продажи гарнитуры Apple выделит в магазинах специальные зоны с сиденьями, демонстрационными модулями гарнитур и инструментами для определения размера аксессуаров. А определить размер при онлайн-покупке можно будет с помощью специального приложения. Кроме того, компания будет запрашивать у потенциальных пользователей рецепт на линзы для зрения, если они нужны.

Старт продаж Vision Pro в других странах ожидается также в 2024 году, но позже. По данным агентства, гарнитура не появится у посторонних розничных продавцов, поскольку Apple хочет тщательно управлять опытом развертывания своего нового устройства.