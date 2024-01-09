Гарнітура Vision Pro скоро надійде в продаж: названо дату

Компанія Apple почне продавати гарнітуру змішаної реальності Vision Pro з 2 лютого. Про це повідомила пресслужба техногіганта.

Зазначається, що попередні замовлення фірма прийматиме з 19 січня. Поки що продаж відбуватиметься лише в США, де Vision Pro можна буде придбати у всіх фізичних та в онлайн-магазині Apple Store.

Ціна на пристрій стартуватиме від 3499 доларів – саме стільки коштуватиме базовий варіант із 256 ГБ пам’яті.

Гарнітура постачатиметься з ремінцями Solo Knit Band і Dual Loop Band, світлонепроникним ущільнювачем, двома подушечками Light Seal, чохлом для передньої частини Vision Pro, полірувальною серветкою, акумулятором, кабелем для заряджання USB-C і адаптером живлення USB-C.

Люди, які користуються окулярами для зору, зможуть додатково придбати оптичні вставки для гарнітури, які коштуватимуть від 99 доларів.

Vision Pro: ціна й особливості

Vision Pro, яку було представлено в червні 2023 року, позиціонується переважно як пристрій доповненої реальності, але він може перемикатися й на повну віртуальну реальність. Ґаджетом можна управляти очима, руками й голосом, а для фізичного управління є коліщатко.

Bloomberg писало, що для продажу гарнітури в магазинах Apple виділить спеціальні зони з сидіннями, демонстраційними модулями гарнітур та інструментами для визначення розміру аксесуарів. А визначити розмір при онлайн-купівлі можна буде за допомогою спеціального застосунка. Крім того, компанія запитуватиме в потенційних користувачів рецепт на лінзи для зору, якщо вони потрібні.

Старт продажу Vision Pro в інших країнах очікується також у 2024 році, але пізніше. За даними агентства, гарнітура не зʼявиться у сторонніх роздрібних продавців, оскільки Apple хоче ретельно керувати досвідом розгортання свого нового пристрою.