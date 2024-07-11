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Более 17% проб воды из мест купания в Украине не соответствуют нормам, - Минздрав
По результатам проведенных исследований качества воды в водоемах и реках в пределах пляжей по стране зафиксировано превышение уровня содержания кишечной палочки.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Отмечается, что по состоянию на 5 июля из отобранных 1056 проб воды из поверхностных водоемов более 17% не соответствовали санитарным нормам. В частности, специалисты обнаружили несоответствие по индексу ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки).
Чем опасны кишечные палочки
В Минздраве сообщают, что в случае попадания в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (самые частые симптомы: тошнота и диарея) и воспаление мочевыводящих путей и половых органов и более тяжелых заболеваний.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Симптомы острой кишечной инфекции, при которых следует немедленно обратиться к врачу:
- сухость во рту и горле;
- повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
- схваткообразные боли в животе;
- незначительное мочеиспускание или его отсутствие.
"Независимо от того разрешено купание официально или нет, в местах отдыха на реках и водоемах Украины специалисты региональных центров контроля и профилактики еженедельно проводят мониторинг качества воды: отбирают пробы воды для лабораторной проверки и установления превышения потенциально опасных показателей для населения", - говорится в сообщении Минздрава.
Также врачи напоминают, что острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые активизируются летом и могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды при купании в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.
Чаще всего возбудители кишечных инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.
Напомним, 1 июля в Одессе для купания и отдыха официально открыли 4 дополнительных пляжа. Людям разрешили находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.
В Киеве же не планировали в этом году открывать пляжный сезон, а людям рекомендовали воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.
Фото: ua.depositphotos.com