Понад 17% проб води з місць купання в Україні не відповідають нормам, - МОЗ

За результатами проведених досліджень якості води у водоймах і річках у межах пляжів по країні зафіксовано перевищення рівня вмісту кишкової палички.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що станом на 5 липня з відібраних 1 056 проб води з поверхневих водойм більше ніж 17% не відповідали санітарним нормам. Зокрема, спеціалісти виявили невідповідність за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички).

Чим небезпечні кишкові палички

У МОЗ повідомляють, що у випадку потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота та діарея) та запалення сечовивідних шляхів і статевих органів та важчих захворювань.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

"Незалежно від того дозволено купання офіційно чи ні, в місцях відпочинку на річках і водоймах України спеціалісти регіональних центрів контролю та профілактики щотижня проводять моніторинг якості води: відбирають проби води для лабораторної перевірки та встановлення перевищення показників потенційно небезпечних для населення", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Також лікарі нагадують, що гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються влітку та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Нагадаємо, 1 липня в Одесі для купання та відпочинку офіційно відкрили 4 додаткових пляжі. Людям дозволили перебувати на пляжах із 08:00 до 20:00.

У Києві ж не планували у цьому році відкривати пляжний сезон, а людям рекомендували утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.

Фото: ua.depositphotos.com