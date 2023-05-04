Кабмин определил, как теперь должны ухаживать за пострадавшими от несчастного случая на производстве

Кабинет министров определил, каким образом пострадавшие на производстве лица могут полноценно пользоваться социальными услугами и медицинским уходом. Об этом свидетельствует опубликованное на правительственном портале постановление №438, принятое 28 апреля.

Как отмечают в Министерстве социальной политики, которое разрабатывало документ, он принят для обеспечения права пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания на социальные услуги по уходу и медицинские услуги в рамках программы медицинских гарантий.

Там напоминают, что до 1 января 2023 года потерпевшие на производстве получали соцуслуги и спецмедуход в денежном эквиваленте. Вместо этого новая редакция закона об общеобязательном государственном соцстраховании, которая тогда вступила в силу, предусматривает изменение механизма реализации права граждан на соцуслуги: они должны предоставляться именно как услуги - через инфраструктуру, которая есть в государстве, с оплатой государством их предоставления предоставителям.

В связи с этим Кабмин определил механизм предоставления данных соцуслуг указанной категории граждан, а также взаимодействия Пенсионного фонда как учреждения, ответственного за соцзащиту лиц, застрахованных по общеобязательному государственному социальному страхованию, и территориальной общины, в которой пострадавший находится.

В частности, прописано, что пострадавшим на производстве в соответствии с индивидуальными потребностями предоставляются соцуслуги "ухода на дому" (полностью покрывает услугу постороннего ухода и услугу бытового обслуживания, которые ранее оплачивались Фондом соцстрахования) и медицинские услуги, в частности услуга мобильной паллиативной помощи (покрывает специальный медицинский уход) .

При необходимости пострадавшим на производстве могут предоставляться не только эти, но и другие необходимые медицинские услуги. Соцуслуги могут предоставляться юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, которые внесены в Реестр предоставителей и получателей соцуслуг. Услуги по уходу также могут оказывать физлица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность на профессиональной основе.

Также отмечается, что ухаживать за потерпевшим может член его семьи или "другое лицо", если потерпевший является лицом с инвалидностью I группы или лицом, не способным к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

Предусмотрена и возможность для потерпевшего и его семьи выбрать по своему усмотрению ухаживать ли за ним самостоятельно (с соответствующей оплатой услуги), или же государство оплатит работу профессионального поставщика услуги. Тогда члены семьи смогут продолжить спокойно ходить на работу.

Также постановлением предусмотрена возможность компенсации потерпевшим, которые являются лицами с инвалидностью I группы или лицами, не способными к самообслуживанию и нуждающимися в постоянном постороннем уходе, стоимости ухода, фактически предоставленного членами их семьи или другими лицами в январе-апреле 2023 года, то есть за период, когда вопрос оставался неурегулированным Кабмином. Сумма компенсации составит половину минимальной зарплаты за каждый месяц.

Для того чтобы получить социальные услуги, пострадавшим не нужно никуда обращаться, поскольку все пострадавшие, нуждающиеся в уходе, состоят на учете в Пенсионном фонде. Информация о них будет поступать местным властям по месту нахождения потерпевшего.

В свою очередь, местная община должна направить к человеку социального работника, который поможет заключить договор с поставщиком услуг, наладить взаимодействие с медицинскими учреждениями, разъяснить и помочь в решении других организационных вопросов ухода.

Напомним, что отдельного Фонда соцстрахования в Украине больше не существует: в конце декабря 2022 года Кабмин присоединил его к Пенсионному фонду.