Уряд визначив, як тепер мають доглядати потерпілих від нещасного випадку на виробництві

Кабінет міністрів визначив, яким чином потерпілі на виробництві можуть тепер повноцінно користуватись соціальними послугами та послугами медичного догляду. Про це свідчить опублікована на урядовому порталі постанова №438, прийнята 28 квітня.

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, що розробляло документ, його ухвалено задля забезпечення права потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на соціальні послуги з догляду і медичні послуги в межах програми медичних гарантій.

Там нагадують, що до 1 січня 2023 року потерпілі на виробництві отримували соцпослуги і спецмеддогляд в грошовому еквіваленті. Натомість нова редакція закону про загальнообовʼязкове державне соцстрахування, яка тоді набула чинності, передбачає зміну механізму реалізації права громадян на соцпослуги: вони мають надаватися саме як послуги - через інфраструктуру, яка є в державі, з оплатою державою їх надання надавачам.

З огляду на це Кабмін визначив механізм надання даних соцпослуг зазначеній категорії громадян, а також взаємодії Пенсійного фонду як установи, відповідальної за соцзахист осіб, застрахованих за загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням, та територіальної громади, в якій потерпілі перебувають.

Зокрема, прописано, що потерпілим на виробництві відповідно до індивідуальних потреб надаються соцпослуги "догляду вдома" (повністю покриває послугу стороннього догляду та послугу побутового обслуговування, які раніше оплачувались Фондом соцстрахування) та медичні послуги, зокрема послуга мобільної паліативної допомоги (покриває спеціальний медичний догляд).

За потреби потерпілим на виробництві можуть надаватися не тільки ці, а й будь-які інші необхідні медичні послуги. Соцпослуги можуть надаватися юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, яких внесено до Реєстру надавачів та отримувачів соцпослуг. Послуги з догляду також можуть надавати фізичні особи, які не здійснюють підприємницьку діяльность на професійній основі.

Також зазначається, що доглядати за потерпілим може член його сім’ї або "інша особа", якщо потерпілий є особою з інвалідністю I групи або особою, яка не здатна до самообслуговування і потребує постійного стороннього догляду.

Передбачено й можливість для потерпілого і його родини обрати на власний розсуд чи доглядати за ним самостійно (з відповідною оплатою послуги), чи держава оплатить роботу професійного надавача послуги. Тоді члени родини зможуть продовжити спокійно ходити на роботу.

Також постановою передбачена можливість компенсації потерпілим, які є особами з інвалідністю I групи або особами, які не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, вартості доглядів, що фактично надавались їхніми членами сім'ї, або іншими особами у січні-квітні 2023 року, тобто за період, коли питання залишалося неврегульованим Кабміном. Сума компенсації становитиме половину мінімальної зарплати за кожен місяць.

Для того, щоб отримати соціальні послуги, потерпілим не потрібно нікуди звертатись, оскільки всі потерпілі, які потребують догляду, перебувають на обліку в Пенсійному фонді. Інформація про них надходитиме до місцевої влади за місцем перебування потерпілого.

У свою чергу, місцева громада має направити до людини соціального працівника, який допоможе укласти договір з надавачем послуг, налагодити взаємодію з медичними закладами, роз'яснить та допоможе у розв'язанні інших організаційних питань щодо догляду.

Нагадаємо, що окремого Фонду соцстрахування в Україні більше не існує: наприкінці грудня 2022 року Кабмін приєднав його до Пенсійного фонду.