В Минздраве назвали вероятные причины вспышки гепатита А в Винницкой области

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вероятной причиной вспышки гепатита А в Виннице и области может быть питьевая вода.

Об этом Кузин заявил в интервью РБК-Украина.

Причиной вспышки гепатита А могла стать питьевая вода

"Обычно такое количество больных говорит о том, что, по всей вероятности, причиной могла стать питьевая вода. Второй причиной эпидемиологи могут назвать пищевые продукты. Потому что большинство заболевших людей говорили о том, что они пользовались местным рынком: покупали там овощи, фрукты, молокопродукты", - подчеркнул Кузин.

По его словам, также зафиксированы случаи заболевания на производстве, а именно, на кондитерской фабрике и молокозаводе.

Поэтому сейчас Минздрав отрабатывает все сценарии распространения заболевания, но до сих пор не обнаружило, почему именно Виннитчина стала первой ячейкой распространения гепатита А.

"Очень трудно сказать. Вспышки действительно не выбирают область или какой-то определенный населенный пункт, и во время проведения эпидемиологического расследования мы до сих пор выясняем возможный общий единый путь передачи. Прорабатывается несколько различных вариантов", - пояснил Кузин.

Летальные случаи среди больных гепатитом А в Украине не зафиксированы

"Летальных, к счастью, нет, потому что обычно вирусный гепатит А протекает либо в легкой, либо в средней форме тяжести. Очень редко встречаются тяжелые формы, и летальные случаи не были зафиксированы. Если посмотреть на статистику за сентябрь, то было зарегистрировано в среднем где-то чуть больше 80 случаев", - рассказал Кузин.

По его словам, в Украине есть определенное количество регионов, постоянно регистрирующее такое количество случаев. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

В частности, в Закарпатской области было выявлено более 40 случаев, в Днепре зафиксировали более 10, в Киеве - около 8.

Есть ли угроза эпидемии гепатита А

Отвечая на вопрос о возможном оглашении эпидемии, Кузин рассказал, что такое решение принимается в зависимости от количества пострадавших.

"Если посмотреть именно на винницкую историю, то там сначала была объявлена чрезвычайная ситуация локального уровня. Затем, когда количество пострадавших превысило 100, то уже тогда этой чрезвычайной ситуации был присвоен статус областного уровня. Поэтому сейчас это чрезвычайная ситуация медико-биологического характера областного уровня". ", - подчеркнул он, отметив, что об эпидемии пока не говорится.

Главный государственный санитарный врач подчеркнул, что случаи должны отвечать определенным критериям, чтобы объявить это эпидемией или вспышкой национального масштаба.

"То есть эти случаи должны быть связаны все между собой, и они должны произойти почти одновременно – тогда мы можем говорить о чрезвычайной ситуации общенационального характера", – сказал Кузин.

Что такое гепатит A

Гепатит A – это вирусная инфекция, поражающая печень. У этой болезни фекально-оральный механизм передачи.

Факторы передачи – вода, еда, грязные руки, личные вещи. Болезнь с фекально-оральным механизмом передачи перетекает в любое острое кишечное заболевание. Поэтому следует соблюдать элементарные гигиенические требования — мыть руки после посещения туалетов и общественных мест, а также не пить воду непонятного происхождения.

Инкубационный период гепатита A длится до 28 дней. Но он может занять и три месяца — зависит от заразительности пациента.

Более всего эта болезнь опасна тем, что после выздоровления человек до конца жизни является носителем антигена гепатита А.

Симптомы гепатита A

Среди наиболее распространенных симптомов болезни:

слабость;

повышенная температура;

диарея;

рвота;

желтуха.

Напомним, в Винницкой области объявили о чрезвычайной ситуации из-за вспышки гепатита А и усилили противоэпидемические меры, чтобы остановить распространение болезни.

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