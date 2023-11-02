Гепатит А шириться Україною: у ще одній області зафіксовані випадки хвороби

На Івано-Франківщині на Гепатит А захворіли семеро прикарпатців. Це — четверо дорослих і троє дітей.

Про це повідомила заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Наталія Дьоміна, пише «Суспільне».

«Станом на 1 листопада 2023 року в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню госпіталізували сімох людей з гепатитом A. Це – четверо дорослих і троє дітей», – зазначила Дьоміна.

За її словами, всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан – середньої важкості.

Хворих госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада.

Як зауважив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук у коментарі виданню "Галка", всі зафіксовані випадки вважаються спорадичними (поодинокими).

“На даний час спалаху гепатиту А в нашій області не спостерігаємо. Ми щоденно моніторимо епідемічну ситуацію та у випадку зростання захворюваності інформуватимемо громадськість та органи влади для вжиття заходів”, – підкреслив Савчук.

Що таке гепатит A

Гепатит A — це вірусна інфекція, яка вражає печінку. За словами Тетяни Джус, у цієї хвороби фекально-оральний механізм передачі.

"Фактори передачі — вода, їжа, брудні руки, особисті речі. Фактично хвороба з фекально-оральним механізмом передачі перетікає у будь-яке гостре кишкове захворювання. Тому слід дотримуватися елементарних гігієнічних вимог — мити руки після відвідування вбиралень та громадських місць, а також не пити воду незрозумілого походження", — говорить заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус.

З її слів, вірусний гепатит — це сезонна хвороба. Зафіксовані на Івано-Франківщині випадки гепатиту A почали реєструвати на початку 2023 року в зимово-весняний період та в перші два місяці осені.

"В середньому інкубаційний період гепатиту A триває до 28 днів. Але він може тривати й три місяці — залежить від заразності пацієнта", — каже Тетяна Джус.

За її словами, найбільше ця хвороба небезпечна тим, що після одужання людина до кінця життя є носієм антигену гепатиту А. Крім того, ця недуга вражає печінку.

Симптоми гепатиту A

Серед найпоширеніших симптомів хвороби такі:

слабкість;

підвищена температура;

діарея;

блювота;

жовтяниця.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів.

Хто в групі ризику захворюваності гепатиту A

Найбільш вразливими до хвороби є люди, які безпосередньо контактують із чинниками поширення гепатиту A.

"Це — працівники водоканалів та харчової промисловості, а також діти, які відвідують навчальні заклади. Зараз у нас в групу ризику входять військовослужбовці", — каже Тетяна Джус.

Нагадаємо, у Вінницькій області оголосили про надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А та посилили протиепідемічні заходи, щоб зупинити поширення хвороби.

Станом на 30 жовтня на Вінниччині на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом перебуває 174 пацієнти, серед них – 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів.