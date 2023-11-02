Гепатит А распространяется по Украине: в еще одной области госпитализировали больных

В Ивано-Франковской области на Гепатит А заболели семеро прикарпатцев. Это четверо взрослых и трое детей.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Наталья Демина, пишет "Суспільне".

"По состоянию на 1 ноября 2023 года в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали семерых людей с гепатитом A. Это – четверо взрослых и трое детей", – отметила Демина.

По ее словам, все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние – средней тяжести.

Больных госпитализировали 31 октября и 1 ноября.

Как отметил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук в комментарии "Галка", все зафиксированные случаи считаются спорадическими (единичными).

"В настоящее время вспышки гепатита А в нашей области не наблюдаем. Мы ежедневно мониторим эпидемическую ситуацию и в случае роста заболеваемости будем информировать общественность и органы власти для принятия мер", – подчеркнул Савчук.

Что такое гепатит A

Гепатит A – это вирусная инфекция, поражающая печень. По словам Татьяны Джус, у этой болезни фекально-оральный механизм передачи.

"Факторы передачи - вода, еда, грязные руки, личные вещи. Фактически болезнь с фекально-оральным механизмом передачи перетекает в любое острое кишечное заболевание. Поэтому следует соблюдать элементарные гигиенические требования - мыть руки после посещения туалетов и общественных мест, а также не пить воду непонятного происхождения", - говорит заместитель генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус.

По ее словам, вирусный гепатит – это сезонная болезнь. Зафиксированные в Ивано-Франковской области случаи гепатита A начали регистрировать в начале 2023 года в зимне-весенний период и в первые два месяца осени.

"В среднем инкубационный период гепатита A длится до 28 дней. Но он может занять и три месяца - зависит от заразности пациента", - говорит Татьяна Джус.

По ее словам, больше всего эта болезнь опасна тем, что после выздоровления человек до конца жизни является носителем антигена гепатита А. Кроме того, этот недуг поражает печень.

Симптомы гепатита A

Среди наиболее распространенных симптомов болезни:

слабость;

повышенная температура;

диарея;

рвота;

желтуха.

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14–28 дней.

Кто в группе риска

Наиболее уязвимы к болезни люди, которые непосредственно контактируют с факторами распространения гепатита A.

"Это - работники водоканалов и пищевой промышленности, а также дети, посещающие учебные заведения. Сейчас у нас в группу риска входят военнослужащие", - говорит Татьяна Джус.

Напомним, в Винницкой области объявили о чрезвычайной ситуации из-за вспышки гепатита А и усилили противоэпидемические меры, чтобы остановить распространение болезни.

По состоянию на 30 октября в Винницкой области на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом находится 174 пациента, среди них – 29 детей. Еще 25 пациентов поправились, их выписали из медучреждений.