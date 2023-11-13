У МОЗ назвали ймовірні причини спалаху гепатиту А на Вінниччині

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що ймовірною причиною спалаху гепатиту А у Вінниці та області може бути питна вода.

Про це Кузін заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Причиною спалаху гепатиту А могла стати питна вода

"Зазвичай така кількість хворих говорить про те, що, цілком ймовірно, причиною могла стати питна вода. Другою причиною епідеміологи можуть назвати харчові продукти. Бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком: купували там овочі, фрукти, молокопродукти", - підкреслив Кузін.

За його словами, також зафіксовані випадки захворювання на виробництві, а саме, на кондитерській фабриці та молокозаводі.

Тому зараз МОЗ відпрацьовує всі сценарії розповсюдження захворювання, але досі не виявило, чому саме Вінниччина стала першим осередком гепатиту А.

"Дуже важко сказати. Спалахи, дійсно, не вибирають область чи якийсь певний населений пункт, і під час проведення епідеміологічного розслідування ми ще досі з'ясовуємо можливий спільний єдиний шлях передачі. Опрацьовується декілька різних варіантів", - пояснив Кузін.

Летальних випадків серед хворих гепатитом А в Україні не зафіксовано

"Летальних, на щастя, немає, тому що зазвичай вірусний гепатит А протікає або в легкій, або в середній формі важкості. Дуже рідко зустрічаються важкі форми, і летальних випадків не було зафіксовано. Якщо подивитися на статистику за вересень, то було зареєстровано в середньому десь трішки більше ніж 80 випадків", - розповів Кузін.

За його словами, в Україні є певна кількість регіонів, яка постійно реєструє таку кількість випадків. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

Зокрема, у Закарпатській області було виявлено понад 40 випадків, у Дніпрі зафіксували більш ніж 10, у Києві - близько 8.

Чи є загроза епідемії гепатиту А

Відповідаючи на питання про можливе оголошення епідемії, Кузін розповів, що таке рішення приймається в залежності від кількості постраждалих осіб.

"Якщо подивитися саме на вінницьку історію, то там спочатку була оголошена надзвичайна ситуація локального рівня. Потім, коли кількість постраждалих осіб перевищила 100, то вже тоді цій надзвичайній ситуації було присвоєно статус обласного рівня. Тому зараз це надзвичайна ситуація медико-біологічного характеру обласного рівня", - підкреслив він, зазначивши, що про епідемію наразі не говориться.

Головний державний санітарний лікар підкреслив, що випадки мають відповідати певним критеріям, аби оголосити це епідемією або спалахом національного масштабу.

"Тобто ці випадки мають бути пов'язані всі між собою, і вони мають відбутися майже одночасно - тоді ми можемо говорити про надзвичайну ситуацію загальнонаціонального характеру", - сказав Кузін.

Що таке гепатит A

Гепатит A — це вірусна інфекція, яка вражає печінку. У цієї хвороби фекально-оральний механізм передачі.

Фактори передачі — вода, їжа, брудні руки, особисті речі. Хвороба з фекально-оральним механізмом передачі перетікає у будь-яке гостре кишкове захворювання. Тому слід дотримуватися елементарних гігієнічних вимог — мити руки після відвідування вбиралень та громадських місць, а також не пити воду незрозумілого походження.

Інкубаційний період гепатиту A триває до 28 днів. Але він може тривати й три місяці — залежить від заразності пацієнта.

Найбільше ця хвороба небезпечна тим, що після одужання людина до кінця життя є носієм антигену гепатиту А.

Симптоми гепатиту A

Серед найпоширеніших симптомів хвороби такі:

слабкість;

підвищена температура;

діарея;

блювота;

жовтяниця.

Нагадаємо, у Вінницькій області оголосили про надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А та посилили протиепідемічні заходи, щоб зупинити поширення хвороби.

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