ВОЗ отменила статус глобальной чрезвычайной ситуации для оспы обезьян

Вспышка оспы обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Комитет ВОЗ предложил отменить этот статус, а генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус согласился с оценкой.

"Однако, как и в случае с Covid-19, это не означает, что работа окончена. Оспа продолжает создавать значительные проблемы для здравоохранения, которые нуждаются в надежном, проактивном и устойчивом ответе", – сказал Гебреисус, которого цитирует CNN.

Гендиректор ВОЗ призвал страны сохранить свои возможности по тестированию болезни и способности быстро реагировать на будущие вспышки.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения в июле 2022 года. А первый случай оспы обезьян в Украине зафиксировали в сентябре того года.

К основным симптомам болезни относятся: лихорадка, головная боль, миалгия (боль в мышцах), боль в спине, увеличенные лимфатические узлы, озноб, боль в горле, заложенность носа, кашель, сыпь в виде пузырьков.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении с близкого расстояния, дыхании, прикасаниях, поцелуях, сексе.