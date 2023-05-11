ВООЗ скасувала статус глобальної надзвичайної ситуації для віспи мавп

Спалах віспи мавп більше не є глобальною надзвичайною ситуацією. Про це заявила Всесвітня організація охорони здоровʼя.

Комітет ВООЗ запропонував скасувати цей статус, а генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреїсус погодився з оцінкою.

"Однак, як і у випадку з Covid-19, це не означає, що робота закінчена. Віспа продовжує створювати значні проблеми для охорони здоров’я, які потребують надійної, проактивної та стійкої відповіді", – сказав Гебреїсус, якого цитує CNN.

Гендиректор ВООЗ закликав країни зберегти свої можливості щодо тестування хвороби та здатність швидко реагувати на майбутні спалахи.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією міжнародного значення в липні 2022 року. А перший випадок віспи мавп в Україні зафіксували у вересні того року.

До основних симптомів хвороби належать: гарячка, головний біль, міалгія (біль у м'язах), біль в спині, збільшені лімфатичні вузли, озноб, біль у горлі, закладеність носа, кашель, висип у вигляді пухирців.

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.