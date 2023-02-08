Армия РФ атаковала Харьковскую область: есть пострадавшие

Российские оккупационные силы 8 февраля около 11:00 обстреляли село Варваровка Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В результате обстрела Варваровки ранения получили 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.

Кроме того, в 12:00 враг обстреливал город Волчанск. В результате удара осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник Облэнерго.

Кроме того, в 12:00 враг обстреливал город Волчанск. В результате удара осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник Облэнерго. Также в Волчанске из-за обстрелов оккупантов осколочное ранение получил 10-летний мальчик.

"Все раненые госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести", — уточнил Синегубов.

За последние сутки армия РФ обстреливала Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечу, Ветеринарное и другие населенные пункты Харьковской области. Также оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Попадание зафиксировано в центральной части города.

7 февраля около 23:00 враг нанес ракетный удар по центру Харькова. 4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности.

Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также зафиксированы попадания в землю на территории Центрального парка города.