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Армия РФ из артиллерии, минометов и авиации обстреляла три района Харьковщины: есть разрушения и пострадавшие
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты массированы из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района, к сожалению, погибли 2 гражданских - мужчина и женщина. Еще один человек получил осколочные ранения и был госпитализирован.
Также вчера вечером враг массированно обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены не менее 3 жилых домов, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попали в открытую местность.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в селе Тищенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные сооружения, произошли пожары.
Также в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 99 взрывоопасных предметов.
Напомним, 14 мая российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. В результате артиллерийского обстрела села Старица Чугуевского района погибли два гражданских человека.