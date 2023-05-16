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Армия РФ из артиллерии, минометов и авиации обстреляла три района Харьковщины: есть разрушения и пострадавшие

Армия РФ из артиллерии, минометов и авиации обстреляла три района Харьковщины: есть разрушения и пострадавшие
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты массированы из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате артиллерийского обстрела пгт Двуречная Купянского района, к сожалению, погибли 2 гражданских - мужчина и женщина. Еще один человек получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Также вчера вечером враг массированно обстреливал город Волчанск Чугуевского района. Повреждены не менее 3 жилых домов, хозяйственные постройки, здание местной больницы, несколько снарядов попали в открытую местность.

Кроме того, в селе Тищенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и хозяйственные сооружения, произошли пожары.

Также в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 99 взрывоопасных предметов.

Напомним, 14 мая российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. В результате артиллерийского обстрела села Старица Чугуевского района погибли два гражданских человека.

Автор:
Светлана Манько