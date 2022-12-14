- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ обстреляла под Херсоном ремонтную бригаду газовой службы
Российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области, сообщил 14 декабря заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
В момент атаки ремонтная бригада чинила газоснабжение в населенном пункте. Их машина попала прямо под вражеский огонь – зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда. В результате обстрела никто не пострадал.
" Вот в таких условиях работают наши ремонтные службы. Спасибо всем нашим специалистам, которые в этих сверхсложных условиях работают круглосуточно", – отметил Тимошенко.
Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за обстрелов временно прекращено теплоснабжение микрорайона Корабел, жителей призывают эвакуироваться.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В целом российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. В частности, 14 декабря в результате обстрела было повреждено здание Херсонской областной военной администрации в Херсоне.