Армия РФ обстреляла под Херсоном ремонтную бригаду газовой службы

Российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области, сообщил 14 декабря заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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В момент атаки ремонтная бригада чинила газоснабжение в населенном пункте. Их машина попала прямо под вражеский огонь – зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда. В результате обстрела никто не пострадал.

" Вот в таких условиях работают наши ремонтные службы. Спасибо всем нашим специалистам, которые в этих сверхсложных условиях работают круглосуточно", – отметил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за обстрелов временно прекращено теплоснабжение микрорайона Корабел, жителей призывают эвакуироваться.

В целом российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. В частности, 14 декабря в результате обстрела было повреждено здание Херсонской областной военной администрации в Херсоне.