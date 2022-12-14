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Происшествия
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Армия РФ обстреляла под Херсоном ремонтную бригаду газовой службы

Армия РФ обстреляла под Херсоном ремонтную бригаду газовой службы

Российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области, сообщил 14 декабря заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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В момент атаки ремонтная бригада чинила газоснабжение в населенном пункте. Их машина попала прямо под вражеский огонь – зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда. В результате обстрела никто не пострадал.

" Вот в таких условиях работают наши ремонтные службы. Спасибо всем нашим специалистам, которые в этих сверхсложных условиях работают круглосуточно", – отметил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из-за обстрелов временно прекращено теплоснабжение микрорайона Корабел, жителей призывают эвакуироваться.

В целом российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. В частности, 14 декабря в результате обстрела было повреждено здание Херсонской областной военной администрации в Херсоне.

Автор:
Вита Молодан