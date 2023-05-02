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Армия РФ обстреляла три района Харьковщины: есть пострадавшие
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате обстрелов села Кучеривка Купянского района ранение получил и был госпитализирован мужчина 65 лет.
Кроме того, в селе повреждены 3 частных дома, хозяйственные сооружения, автотранспорт.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в городе Волчанск Чугуевского района ранен 57-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В селе Ольховатка Харьковского района обстрелами поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.
Кроме того, в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 12 га территории и обезвредили 167 взрывоопасных предметов.
Напомним, в течение предыдущих суток, 30 апреля, в Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" были повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом. Тогда оккупанты нанесли удар с реактивной системы залпового огня по центру Купянска.