Армия РФ обстреляла три района Харьковщины: есть пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов села Кучеривка Купянского района ранение получил и был госпитализирован мужчина 65 лет.

Кроме того, в селе повреждены 3 частных дома, хозяйственные сооружения, автотранспорт.

Также в городе Волчанск Чугуевского района ранен 57-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В селе Ольховатка Харьковского района обстрелами поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.

Кроме того, в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 12 га территории и обезвредили 167 взрывоопасных предметов.

Напомним, в течение предыдущих суток, 30 апреля, в Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" были повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом. Тогда оккупанты нанесли удар с реактивной системы залпового огня по центру Купянска.