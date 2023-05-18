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Армия РФ выпустила 30 крылатых ракет: 29 из них сбила ПВО
Армия страны-агрессора РФ в ночь на 18 мая совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
По его словам, с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.
В общей сложности враг выпустил 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, из самолетов стратегической авиации (двух Ту-160 и восьми Ту-95) было выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555.
С кораблей в Черном море враг запустил шесть крылатых ракет "Калибр".
Кроме того, две крылатые ракеты "Искандер-К" были выпущены из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет.
Также сбиты два ударные БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательные БпЛА оперативно-тактического уровня.
Как сообщалось, вечером 17 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Одесщину. Большинство ракет удалось сбить над морем Силами ПВО. Впрочем, в Одессе враг попал в гражданский объект.
Также в Хмельницкой области зафиксировали попадание в объект инфраструктуры.
Заметим, в ночь на 18 мая страна-агрессор РФ в девятый раз с начала мая атаковала Киев. Враг задействовал крылатые ракеты и дроны. Все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Дарницком и Деснянском районах столицы.
Напомним, ночью 16 мая оккупванты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все они уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил ВСУ.