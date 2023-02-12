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Два человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области

Два человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области

11-12 февраля российские войска обстреляли Бахмут, Часов Яр Бахмутского района и с. Ступочки Краматорского района Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще десять получили ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Фото 2 — Два человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области
Фото 3 — Два человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области
Фото 4 — Два человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области
Фото 5 — Два человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области

Оккупанты вели огонь по мирным населенным пунктам из артиллерийского оружия. В результате обстрелов жилых кварталов погибли две женщины и еще десять гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Зафиксированы также разрушения: взрывами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и другие объекты.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - добавили в генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что оккупанты нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Тогда за сутки россияне убили 4 жителей Донбасса, ранили еще 11.

Кроме того, 2 февраля россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере 5 человек.

Автор:
Вита Молодан