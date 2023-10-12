Двое погибших и четверо раненых. В Донецкой ОВА сообщили, как прошли сутки в регионе

На Донетчине в течение 11 октября в результате российской агрессии погибли два жителя региона, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил и.о. руководителя Донецкой ОВА Игорь Мороз.

Также он проинформировал об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро 12 октября.

Отмечается, что на Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар и Максимовку. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении многочисленным обстрелам подверглась Авдеевка: оккупанты били по городу ракетами, стреляли из артиллерии, "Градов", танков и минометов. В результате один человек погиб, четыре ранены. Кроме того, повреждены несколько домов и два социальных объекта.

В Очеретино погиб один человек, повреждены два дома, инфраструктурный объект и админздание. В Марьинской общине под огонь попали Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. В Новогродовской общине повреждены многоэтажка и социальный объект в Камышевке.

На Горловском направлении повреждены два дома: во Временном Яру и в Нелиповке Торецкой общины.

На Лисичанском направлении повреждены четыре дома в Ямполе Лиманской общины. В Северске поврежден жилой дом и нежилое сооружение.

Авдеевка: ситуация 12 октября 2023

10 октября глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что к северу от города проходят тяжелые бои.

Оккупанты совершали массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и "Градов".

В Генеральном штабе ВСУ отмечали, что на Авдеевском направлении оккупанты применили до трех батальонов.

Утром 12 октября в эфире общенационального телемарафона Барабаш рассказал, что ситуация очень напряжена уже третьи сутки. Не утихают бои вокруг Авдеевки, обстрелы совершаются как по позициям, так и по самому городу. В частности, за прошедшие двое суток войска РФ нанесли около 30-35 авиаракетных ударов.

"Вчера около двух десятков ракет на территорию общины прилетело. Есть погибшие, раненые, люди под завалами [...] Два молодых парня, представители военной администрации, развозили хлеб по старой части города и также получили контузии. Два человека – очень пожилой мужчина и его дочь, также уже пожилая женщина, находятся под завалами многоэтажного дома, разрушенного в результате авиаракетного удара вчера днем", – высказался чиновник.

Под ударами российских ракет и артиллерии находится коксохимический завод. К вечеру 11 октября захватчики попали в цистерны с остатками смолы, в результате чего вещество горело.

В сводке Генштаба по состоянию на утро 12 октября говорится, что украинские защитники мужественно держат оборону на Авдеевском направлении, за прошедшие сутки отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.