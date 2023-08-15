Ночная атака: армия РФ выпустила по Украине 28 крылатых ракет разных типов

В ходе очередной масштабной атаки по территории Украины 15 августа армия страны-агрессора РФ выпустила около 28 крылатых ракет разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 из них.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что около 4.00 15 августа 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

В целом зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:

4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатых ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

"По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Кроме того, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Напомним, во Львове обломки сбитых ракет упали на многоэтажные жилые дома. В настоящее время проводится эвакуация жителей пострадавших домов.

Попадание зафиксировали также в Луцке в одно из промышленных предприятий. В результате атаки три человека погибли.

В Днепре российская ракета попала в предприятие, возник пожар, пострадали два человека.

В Смеле Черкасской области российские ракеты попали на территорию частного предприятия и медучреждения.