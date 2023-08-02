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Ночная атака РФ: в небе над Украиной уничтожили 23 вражеских дрона
Оккупационные войска РФ в ночь на 2 августа атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силы и средства ПВО уничтожили 23 дрона.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Пуски беспилотников осуществлялись из трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).
Как отмечается, большинство беспилотников уничтожили в Киевской и Одесской областях. Однако часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Зеленский отреагировал на ночные атаки врага
Президент Владимир Зеленский заявил, что мир должен реагировать на атаки врага, ведь когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают элеваторы – это "угроза всем на всех континентах".
"Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Россию можно и нужно остановить.
Последствия падения обломков дронов
В Киеве силы ПВО уничтожили все воздушные цели, однако зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.
Также оккупанты ночью атаковали юг Одесской области, в результате чего на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.
В Киевской области из-за падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, поврежден гараж, придомовая территория и автомобиль. Также еще в одном населенном пункте обломками повреждена крыша магазина.