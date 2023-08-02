Ночная атака РФ: в небе над Украиной уничтожили 23 вражеских дрона

Оккупационные войска РФ в ночь на 2 августа атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силы и средства ПВО уничтожили 23 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пуски беспилотников осуществлялись из трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

Как отмечается, большинство беспилотников уничтожили в Киевской и Одесской областях. Однако часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

Фото: Воздушные силы

Зеленский отреагировал на ночные атаки врага

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир должен реагировать на атаки врага, ведь когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают элеваторы – это "угроза всем на всех континентах".

"Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Россию можно и нужно остановить.

Последствия падения обломков дронов

В Киеве силы ПВО уничтожили все воздушные цели, однако зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.

Также оккупанты ночью атаковали юг Одесской области, в результате чего на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

В Киевской области из-за падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, поврежден гараж, придомовая территория и автомобиль. Также еще в одном населенном пункте обломками повреждена крыша магазина.