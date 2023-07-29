Военные приняли меры по защите портов после атак РФ - Гуменюк

Силы обороны Украины приняли меры по защите портовой инфраструктуры юга, поскольку не исключают дальнейших атак.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, эти меры должны обеспечить максимально эффективную работу ПВО.

"Надеемся, что принятые меры будут достаточно эффективными, но наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что он готовится к следующим атакам по, возможно, новой тактике", - отметила она.

Российские атаки на порты: хронология обстрелов

В последние дни российские оккупанты активизировали атаки по Одессе и области на фоне выхода РФ из зерновой сделки.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники Тогда силы ПВО уничтожили вражеские цели, но в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. В частности, враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала нехватку у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля российские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля оккупанты направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.

Российские оккупанты в ночь на 27 июля снова нанесли ракетный удар по Одесской области. Войска РФ повредили оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожили здание охраны и два автомобиля.