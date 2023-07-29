Військові вжили заходів для захисту портів після атак РФ - Гуменюк

Сили оборони України вжили заходів для захисту портової інфраструктури півдня, оскільки не виключають подальших атак.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ці заходи повинні забезпечити максимально ефективну роботу ППО.

"Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за, можливо, новою тактикою", - зазначила вона.

Російські атаки на порти: хронологія обстрілів

Останніми днями російські окупанти активізували обстріли Одеси й області на тлі виходу РФ із зернової угоди.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по регіону, пошкодивши будинки, зерновий і олійний термінали, промисловий об'єкт та туристичні бази. Зокрема, ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Російські окупанти в ніч на 27 липня знову завдали ракетного удару по Одеській області. Війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів, знищили будівлю охорони та дві автівки.