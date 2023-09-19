Ночью оккупанты атаковали Львов дронами: из-под завалов достали тело погибшего

Российская оккупационная армия ночью 19 сентября атаковала Львов и область дронами. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на одном из промышленных складов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы", – отметил он.

По словам Козицкого, из-под завалов достали двух человек - мужчину и женщину. Женщина, по предварительным данным, без травм, а мужчина – в тяжелом состоянии.

Как уточнил мэр Львова Андрей Садовый, пострадал мужчина 26 лет.

"У пострадавшего открытый перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь", – сообщил Садовый.

Он добавил, что движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона к кольцу в обе стороны перекрыто. Здесь работает спецтехника и все соответствующие службы.

Как позже добавил Козицкий, во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, Львовщину атаковали дроны-камикадзе типа «шахед».

"По предварительной информации, в направлении нашей области летело 18 таких дронов. 15 из них Силы ПВК «Запад» сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у Противовоздушной Обороны области", - отметил он.

По его словам, есть три попадания в промышленные склады во Львове. На складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.

"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", - подчеркнул Козицкий.

Он добавил, что, к сожалению, есть погибший из-за ночной атаки по Львову. Под завалами на складе обнаружили тело работника.

Напомним, 15 августа армия страны-агрессора РФ крылатыми ракетами атаковала Львовскую область. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 попали. В результате атаки 15 человек получили травмы.

Заметим, российские оккупанты в ночь на 18 сентября атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 крылатых ракет были уничтожены силами ПВО в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.