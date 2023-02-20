Оккупанты обстреляли Донецкую область — один человек погиб

Российские войска 20 февраля открывали огонь по прифронтовым населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрела села Иванополье Константиновской громады погиб один человек, двое получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В течение дня оккупанты нанесли артиллерийские удары по Торецку, из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли село Новый Комар, открывали огонь из артиллерии и наносили ракетные удары по Авдеевке.

Зафиксированы многочисленные попадания. В частности, россияне уничтожили или повредили жилые дома, школу, "Пункт несокрушимости", автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий.

"Вся Донецкая область находится под постоянными обстрелами. Берегите себя - эвакуируйтесь!", - подчеркнул Кириленко.

Накануне стало известно, что российские оккупационные войска утром 19 февраля нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.

До этого, 15 февраля российские войска нанесли удар из РСЗО "Смерч", попав по пятиэтажке в микрорайоне Солнечный в Покровске, в результате чего три человека погибли, одиннадцать были ранены.