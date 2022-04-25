Оккупанты обстреляли два города в Винницкой области

Войска Российской Федерации обстреляли города Жмеринка и Казатин в Винницкой области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Борзов, в результате обстрелов есть жертвы и раненые.

"Жмеринка, Казатин под ракетными обстрелами. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. Есть жертвы и раненые", – заявил глава ОВА.

По словам Борзова, сейчас на месте событий работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что 6 марта аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке обстреляли ракетами. Всего было выпущено 8 ракет.

После этого президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к западным лидерам.

В своем обращении глава государства потребовал закрыть небо над Украиной или дать военные самолеты.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.