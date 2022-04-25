Окупанти обстріляли два міста у Вінницькій області

Війська Російської Федерації обстріляли міста Жмеринка та Козятин у Вінницькій області.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов, внаслідок обстрілів є жертви та поранені.

"Жмеринка, Козятин під ракетним обстрілом. Ворог намагається завдати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Є жертви і поранені",— заявив глава ОВА.

За словами Борзова, зараз на місці подій працюють рятувальні служби.

Раніше повідомлялося, що 6 березня аеропорт Вінниця та військову частину у Гавришівці обстріляли ракетами. Усього було випущено 8 ракет.

Після цього президент України Володимир Зеленський записав звернення до західних лідерів.

У своєму зверненні глава держави вимагає закрити небо над Україною або дати військові літаки.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан.