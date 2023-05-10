Оккупанты обстреляли Волчанск: один человек погиб

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. 10 мая оккупанты обстреляли Волчанск, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг из артиллерии снова обстрелял мирных жителей в городе Волчанск. К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина", - отметил он.

По словам главы области, по предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина.

В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.

Напомним, 9 мая враг нанес ракетный удар по городу Купянск ракетами "Искандер. Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов.

В результате российской агрессии ранения получили 3 человека. Женщина 57-лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчины медики оценивают как средней тяжести.

А 8 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Харьковскому району области. Враг применил ракеты С-300. Тогда обошлось без пострадавших.