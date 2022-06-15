Оккупанты попали ракетой в вагон с гуманитаркой для мариупольцев, - советник мэра

Армия Российской Федерации попала ракетой в вагон с гуманитарной помощью от World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев в центрах “ЯМариуполь”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

Он отметил, что россияне продолжают уничтожать жизнь Мариуполя и мариупольцев даже во временной оккупации.

"Сначала россияне уничтожили Мариуполь и жизнь его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью от World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев в центрах "ЯМариуполь", - проинформировал Андрющенко.

Напомним, что для "наведения порядка" в изуродованном и разбомбленном Мариуполе оккупанты планируют использовать бесплатный труд "добровольцев". В качестве вознаграждения предлагается доступ к еде и воде.

Также сообщалось, что российские оккупанты в заблокированном Мариуполе будут выдавать гуманитарную помощь не всем жителям города, а только нетрудоспособным.