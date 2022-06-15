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Оккупанты попали ракетой в вагон с гуманитаркой для мариупольцев, - советник мэра
Армия Российской Федерации попала ракетой в вагон с гуманитарной помощью от World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев в центрах “ЯМариуполь”.
Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.
Он отметил, что россияне продолжают уничтожать жизнь Мариуполя и мариупольцев даже во временной оккупации.
"Сначала россияне уничтожили Мариуполь и жизнь его жителей. Сейчас российская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью от World Cental the Kitchen, которая должна была кормить мариупольцев в центрах "ЯМариуполь", - проинформировал Андрющенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что для "наведения порядка" в изуродованном и разбомбленном Мариуполе оккупанты планируют использовать бесплатный труд "добровольцев". В качестве вознаграждения предлагается доступ к еде и воде.
Также сообщалось, что российские оккупанты в заблокированном Мариуполе будут выдавать гуманитарную помощь не всем жителям города, а только нетрудоспособным.