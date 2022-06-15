Окупанти влучили ракетою у вагон з гуманітаркою для маріупольців, - радник мера

Армія Російської Федерації влучила ракетою у вагон з гуманітарною допомогою від World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах "ЯМаріуполь".

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він зазначив, що росіяни продовжують паскудити життя Маріуполя та маріупольців навіть у тимчасовій евакуації.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила в вагон з гуманітарною допомогою від World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах "ЯМаріуполь", - поінформував Андрющенко.

Нагадаємо, що для "наведення порядку" в понівеченому та розбомбленому Маріуполі окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців". Як винагорода пропонується доступ до їжі та води.

Також повідомлялося, що російські окупанти в заблокованому Маріуполі видаватимуть гуманітарну допомогу не всім жителям міста, а лише непрацездатним