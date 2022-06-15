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Окупанти влучили ракетою у вагон з гуманітаркою для маріупольців, - радник мера
Армія Російської Федерації влучила ракетою у вагон з гуманітарною допомогою від World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах "ЯМаріуполь".
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
Він зазначив, що росіяни продовжують паскудити життя Маріуполя та маріупольців навіть у тимчасовій евакуації.
"Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила в вагон з гуманітарною допомогою від World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах "ЯМаріуполь", - поінформував Андрющенко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що для "наведення порядку" в понівеченому та розбомбленому Маріуполі окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців". Як винагорода пропонується доступ до їжі та води.
Також повідомлялося, що російські окупанти в заблокованому Маріуполі видаватимуть гуманітарну допомогу не всім жителям міста, а лише непрацездатним