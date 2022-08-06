Оккупанты продолжают штурмовать пять городов Донецкой области, их удается отбивать - Генштаб

Российские оккупационные силы ведут штурмы по многим направлениям в Донецкой области, в частности пытаются прорваться в Соледар, Бахмур, Авдеевку, Красногоровку и Марьинку, но получают отпор от украинской армии, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В частности, на севере области зафиксированы вражеские обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григорьевки, Резниковки, Николаевки, Спорного, Звановки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцево, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцево, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Видродження – Вершина, Покровское – Вершина. На всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия оккупантов обстреливала районы Авдеевки, Песков, Нетайлово, Невельского и Нью-Йорка, штурмовая авиация действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.

"Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад", – говорится в сводке.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Зализничноо, Новоданиловки, Зеленого Поля и Чаривного.

Авиаудары россияне нанесли в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Вольное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Довгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дубравное, Грушеваха, Богородичное. Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, но успеха не имели и отошли.

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил, но задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и еще 27 населенных пунктов, нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

На Северском направлении российские войска совершили артиллерийские обстрелы недалеко от сел Янжуловка, Николаевка и Железный Мост Черниговской области, а также возле села Новая Гута Сумской области.

"На Южнобугском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории", - сообщают также в Генштабе.

Так, отмечено, что оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки и активно вели воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.