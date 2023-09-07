Оккупанты снова атаковали Одесщину дронами: повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры

Ночью 7 сентября три часа армия страны-агрессора РФ атаковала ударными беспилотниками юг Одесщины. Пострадал один гражданский человек.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесщины. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней", – отметил Кипер.

По его словам, в результате сегодняшнего налета «шахедов» в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

Кроме того, пострадал один гражданский человек. Водитель грузовика получил легкую травму ноги.

Сейчас на месте идет ликвидация последствий. Работают все службы.

Как сообщили Воздушные Силы ВСУ, 7 сентября российские захватчики атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – временно оккупированный Крым).

Всего зафиксированы пуски 33 беспилотников, в основном – в направлении южных районов Одесской области.

По результатам боевой работы силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожили 25 Shahed-136/131.

Атаки РФ на порты и зернохранилища Одесщины в сентябре

В ночь на 6 сентября российские террористы атаковали Измаильский район Одесщины ударными беспилотниками. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

Ночью 4 сентября враг дерзко и мощно снова атаковал юг Одесщины. Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Тогда 17 дронов сбили силы ПВО. Но зафиксировали и попадание. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий

В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска дронами атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 "шахеда" из 25.