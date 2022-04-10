Оккупанты снова обстреляли Северодонецк, повреждены школа и две многоэтажки

Утром 10 апреля российские войска снова обстреляли Северодонецк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, под плотный огонь российской армии попали два многоэтажных дома в новом районе города, а также здание средней школы.

"В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме. Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ", – написал глава ОВА.

Гайдай добавил, что за минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и пгт Камышевахе Попаснянского района.

Ранее оккупанты нанесли артиллерийские удар по Северодонецку в ночь с 8 на 9 апреля, в результате чего загорелся многоэтажный дом.

6 апреля в Северодонецке в результате обстрелов возникли пожары в 10-ти многоэтажных домах.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим, в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.