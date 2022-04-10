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Оккупанты снова обстреляли Северодонецк, повреждены школа и две многоэтажки
Утром 10 апреля российские войска снова обстреляли Северодонецк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, под плотный огонь российской армии попали два многоэтажных дома в новом районе города, а также здание средней школы.
"В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме. Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ", – написал глава ОВА.
Гайдай добавил, что за минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и пгт Камышевахе Попаснянского района.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее оккупанты нанесли артиллерийские удар по Северодонецку в ночь с 8 на 9 апреля, в результате чего загорелся многоэтажный дом.
6 апреля в Северодонецке в результате обстрелов возникли пожары в 10-ти многоэтажных домах.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.
В связи с этим, в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.