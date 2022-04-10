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Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк, пошкоджено школу та дві багатоповерхівки
Вранці 10 квітня російські війська знову обстріляли Сєвєродонецьк. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, під щільний вогонь російської армії потрапили два багатоповерхові будинки в новому районі міста, а також будівля середньої школи.
"В одному з під'їздів вщент вигоріли квартири з першого до п'ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року, які ще залишалися в цьому потерпілому не раз будинку. Ще одне загоряння після влучення російського снаряда сталося по сусідству. Як наслідок, вигоріли три квартири на п'ятому поверсі. На щастя, без жертв. Постраждала і будівля однієї з шкіл, що розташовані поруч", - написав глава ОВА .
Гайдай додав, що за минулу ніч також зруйновано два будинки в Лисичанську та смт Камишевасі Попаснянського району.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше окупанти завдали артилерійського удару по Сєвєродонецьку в ніч з 8 на 9 квітня, внаслідок чого спалахнув багатоповерховий будинок.
6 квітня у Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів виникли пожежі у 10-ти багатоповерхових будинках.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.
Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.
У зв'язку з цим, цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан .