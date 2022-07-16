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Оккупанты выпустили по Украине шесть ракет из Каспийского моря
Около 15:20 16 июля российские оккупационные войска задействовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС для нанесения ракетного удара по Украине из района Каспийского моря. Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
ВС РФ выпустили по украинским населенным пунктам шесть ракет типа Х-101 (Х-555), четыре из которых уничтожили воздушные силы.
"Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Воздушного командования "Схид" в Запорожье и Днепропетровщине", - говорится в сообщении командования.
Соответственно, две ракеты попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. На место попадания ракеты сразу выехали спасатели. По предварительной информации, в результате атаки жертв нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако россияне уничтожили сельхозтехнику и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота, который находился на территории сельхозпредприятия.
Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 15 июля и утром 16 июля обстреляли громады Сумщины и Черниговщины. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область.