РФ 26 января выпустила по Украине 55 ракет, 47 – уничтожила украинская ПВО

Армия страны агрессора РФ 26 января нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушные силы ВСУ ликвидировали 47 из 55 ракет разных типов.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Государство-террорист РФ сегодня нанесло массированный ракетный удар по территории Украины. Противник совершил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту -95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря", - отметил Залужный.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы.

Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

"Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить!", - подчеркнул Залужный.

Отметим, в Одесской области зафиксировали попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.

В Винницкой области российская ракета также попала в объект энергетической инфраструктуры.

Также враг нанес ракетный удар по Киеву, в результате атаки есть пострадавшие и погибший.

Напомним, в ходе предварительной массированной атаки 14 января российские оккупационные войска выпустили по населенным пунктам Украины 38 ракет. Воздушные силы ВСУ ликвидировали 25 из них.