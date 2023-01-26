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РФ 26 января выпустила по Украине 55 ракет, 47 – уничтожила украинская ПВО
Армия страны агрессора РФ 26 января нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушные силы ВСУ ликвидировали 47 из 55 ракет разных типов.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
"Государство-террорист РФ сегодня нанесло массированный ракетный удар по территории Украины. Противник совершил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту -95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря", - отметил Залужный.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.
"Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить!", - подчеркнул Залужный.
Отметим, в Одесской области зафиксировали попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.
В Винницкой области российская ракета также попала в объект энергетической инфраструктуры.
Также враг нанес ракетный удар по Киеву, в результате атаки есть пострадавшие и погибший.
Напомним, в ходе предварительной массированной атаки 14 января российские оккупационные войска выпустили по населенным пунктам Украины 38 ракет. Воздушные силы ВСУ ликвидировали 25 из них.