Российские войска 10 раз за ночь открывали огонь по Днепропетровской области. Есть разрушения

Военные Российской Федерации в ночь с 23 на 24 февраля 10 раз наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Зафиксировали разрушения жилых домов и гражданскую инфраструктуру.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В Никополе оккупанты повредили 8 частных домов. В одном из них возник пожар — спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Россияне повредили 5 хозяйственных построек, 2 магазина и кафе.

Известно, что огонь вели из тяжелой артиллерии по самому Никополю, Марганецкой, Мировской и Красногригоревской громадам. Предварительно обошлось без пострадавших.

"Детали атак по городу еще уточняются. Работают спасатели и на остальных территориях, куда прилетели вражеские снаряды. Выясняют последствия обстрелов. Просьба, сегодня и в ближайшие дни быть особенно осмотрительными. Реагировать на возможные уведомления о воздушной тревоге", — обратился Лысак к ражданам.

Ранее сообщалось, что два человека в Марганецкой громаде получили осколочные ранения во время одного из российских обстрелов Днепропетровской области 19 февраля.

Кроме того, в результате обстрела Никополя 19 февраля поврежденными оказались одноэтажные и четыре многоэтажных дома, частное предприятие и ЛЭП.