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В Никопольском районе из-за артобстрела оккупантов ранены двое жителей: какие общины пострадали (ФОТО)
Два человека в Марганецкой общине получили осколочные ранения во время одного из российских обстрелов Днепропетровской области 19 февраля. Как сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Сергей Лысак, это мужчина и женщина в возрасте 70 и 63 года, они были госпитализированы.
"В этой общине вражеский снаряд вызвал пожар. Загорелся частный дом. Более часа спасатели укрощали огонь", - добавил также руководитель региона.
Кроме того, противник обстреливал Никополь и Мировскую общину Никопольского района. Всего за воскресенье в этом районе было повреждено 13 частных домов. Несколько хозяйственных построек разрушены. Восстановлению не подлежат два автомобиля, трактор и мотоцикл. Кроме того, повреждены два газопровода.
В Синельниковском районе под обстрелом была Великомихайловская община. Также в обоих районах обстрелами повреждены линии электропередачи. В частности, в упомянутой Мировской общине было обесточено более 350 домовладений. Однако, по словам начальника ОВА, энергетики последствия этих атак уже устранили.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что накануне оккупационные войска в очередной раз обстреляли города Никополь и Марганец. В частности, в первом российские снаряды повредили два лицея, больницу, адвокатское бюро, восемь многоэтажек и оборвали линию электропередачи. В Марганце же были побиты несколько частных домов и хозяйственных построек.
В ночь на 19 февраля Никополь снова был обстрелян: поврежденными оказались одноэтажный и четыре многоэтажных дома, частное предприятие и ЛЭП.