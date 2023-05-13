Российские войска нанесли удары по Николаеву. Есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

В ночь на 13 мая оккупационные силы Российской Федерации совершили очередную массированную атаку на Украину. Под вражеский огонь, в частности, попал Николаев. В результате атаки три человека пострадали.

Об этом сообщили начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Обстрел Николаева произошел ночью 13 мая в 01:23. По предварительной информации, оккупанты атаковали ударными дронами иранского производства Shahed-136/131. В результате попадания боеприпасов повреждение получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии.

Также возникли пожары на обоих объектах, которые были оперативно ликвидированы силами ГСЧС.

"Спасатели потушили пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома площадью 40 кв. м. В этом же здании ликвидировали возгорание в помещении объекта площадью 70 кв. м", - рассказали в ГСЧС

Один вражеский ударный БПЛА Shahed-136/131 был сбит в небе на Николаевской области. Также известно, что 12 мая, в 16:42 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших не обнаружили.

Накануне, в ночь на 7 мая, российские войска осуществили ракетный обстрел Николаевской области. Тогда было повреждено здание промышленного предприятия, а также зафиксировано попадание на открытой территории.

Кроме того, в ночь на 27 апреля россияне обстреляли Николаев ракетами С300, был поврежден многоэтажный жилой дом, есть жертвы и пострадавшие.