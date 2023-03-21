Российские войска обстреляли Часов Яр. Есть жертвы

Оккупационные войска Российской Федерации 21 марта нанесли удар по Часовому Яру Донецкой области. В результате попадания снаряда в дом погибла супружеская пара пожилых людей.

Об этом сообщили начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус и спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает "Суспільне".

По информации по состоянию на 17:00, россияне повредили около 15 частных и многоэтажных жилых домов.

"Пока известно о супружеской пожилой паре, которая погибла в результате попадания снаряда в их дом", — рассказала Медведева, добавив, что также житель многоэтажки получил ранения.

Чаус заметил, что оккупанты наносят удары неизбирательно, пытаются уничтожить город.

По предварительной информации, 21 марта обстрел велся из РСЗО "Торнадо". Правоохранители начали досудебное расследование по ч.2. ст 438.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко накануне сообщил, что в течение суток, 20 марта российские оккупационные войска дважды совершили артобстрел и нанесли ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. В городе повреждены дома, территория АКХЗ и пищевое предприятие. За сутки россияне убили 2 жителей Донбасса.

Также известно, что 20 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. Также в Константиновке обстрелами повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома, в Бахмуте - 3 многоэтажки.