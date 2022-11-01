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- Происшествия
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Российские войска обстреляли фосфорными снарядами Бахмут
Военные Российской Федерации ударили по Бахмуту Донецкой области фосфорными бомбами. Об этом один из оккупантов рассказал своей жене.
Служба безопасности Украины перехватила и опубликовала запись.
Российский военный во время разговора по телефону рассказал о своих "впечатлениях" от того, что РФ применяет незаконные боеприпасы
"Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х***я, если на кожу попадает, на тело, прожигает к костям. И прямое зарево такое, п***а было", - говорит оккупант жене и уверяет, что такое оружие в этой войне есть только у РФ, поэтому Украина никак бы не могла применить его.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В СБУ отмечали, что даже такие методы не помогут оккупантам, и они будут обязательно отвечать за свои преступления.
Следователи документируют их и уже открыли более 15 тысяч производств по 438 статье (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Ранее СБУ обнародовала перехваченный разговор россиян, в котором оккупант рассказывал, что у профессиональных военных армии страны-агрессора РФ гораздо лучшая подготовка, чем у мобилизованных, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине. Так что провоевав на украинской земле около 2 месяцев, оккупанты целыми подразделениями разрывают контракты.
Благодаря перехватам также стало известно, что заключенных расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска русской армии.