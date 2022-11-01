Российские войска обстреляли фосфорными снарядами Бахмут

Военные Российской Федерации ударили по Бахмуту Донецкой области фосфорными бомбами. Об этом один из оккупантов рассказал своей жене.

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Служба безопасности Украины перехватила и опубликовала запись.

"Оккупанты все больше понимают, что их "спецоперация" обречена на провал, поэтому систематически запускают свои "салюты" по населенным пунктам востока Украины", - прокомментировали в СБУ.

Российский военный во время разговора по телефону рассказал о своих "впечатлениях" от того, что РФ применяет незаконные боеприпасы

"Наши хохлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х***я, если на кожу попадает, на тело, прожигает к костям. И прямое зарево такое, п***а было", - говорит оккупант жене и уверяет, что такое оружие в этой войне есть только у РФ, поэтому Украина никак бы не могла применить его.

В СБУ отмечали, что даже такие методы не помогут оккупантам, и они будут обязательно отвечать за свои преступления.

Следователи документируют их и уже открыли более 15 тысяч производств по 438 статье (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ обнародовала перехваченный разговор россиян, в котором оккупант рассказывал, что у профессиональных военных армии страны-агрессора РФ гораздо лучшая подготовка, чем у мобилизованных, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине. Так что провоевав на украинской земле около 2 месяцев, оккупанты целыми подразделениями разрывают контракты.

Благодаря перехватам также стало известно, что заключенных расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска русской армии.