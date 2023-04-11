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Происшествия
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Российские войска разрушили предприятие и повредили дом в Харьковской области

обстрел харьковской области
Фото: Facebook Олега Синегубова

Оккупационные силы Российской Федерации в течение суток 10 апреля атаковали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Фото 2 — Российские войска разрушили предприятие и повредили дом в Харьковской области
Фото: Facebook Олега Синегубова

В результате российских обстрелов села Кучеривка Купянского района разрушено гражданское предприятие. В результате обстрела Купянска поврежден дом.

Фото 3 — Российские войска разрушили предприятие и повредили дом в Харьковской области
Фото: Facebook Олега Синегубова

В течение дня оккупанты трижды обстреляли из артиллерии Волчанск Чугуевского района. По информации ОВА, пострадавших в результате атак нет.

"В области продолжается гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 172 взрывоопасных предмета", — уточнил Синегубов.

Напомним, накануне в Купянском районе из-за вражеских обстрелов из РСЗО "Град" произошел лесной пожар. До этого, 8 апреля, оккупанты нанесли удары по гражданскому населению Купянского района. В результате обстрела пгт Двуречная погибли двое мужчин - 65 и 34 лет.

Автор:
Вита Молодан