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Российский снаряд попал в частный дом в селе Харьковской области - один человек погиб

Обстрел Харьковщины, атаки на харьковскую область, харьков война
Фото: Facebook Синегубова

Российские оккупационные войска вечером 18 мая нанесли удар по селе Циркуны Харьковского района, сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Целью врага стал частный жилой дом – зафиксировали прямое попадание снаряда. В результате атаки здание разрушено. 

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по Циркунам погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - обратился Синегубов также к горожанам Харькова.

Напомним, за минувшие сутки, 17 мая, враг обстрелял не менее 20 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В районах Масютовки, Кисловки и Первомайского оккупанты использовали боевую авиацию.

Накануне враг обстрелял по меньшей мере 24 населенных пункта Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В результате обстрела Купянска погиб гражданский мужчина 50 лет.

Автор:
Вита Молодан