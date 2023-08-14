Россия атаковала центр Одессы. Есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

Российские оккупационные войска в ночь на 14 августа двумя волнами запустили по Одесской области 15 дронов и 8 ракет морского базирования типа "Калибр". В результате атаки зафиксировали разрушение, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает ОК "Юг".

В результате атаки россиян на Одессу пострадали работники супермаркета. Фото: ОК "Юг" В результате атаки россиян на Одессу пострадали работники супермаркета. Фото: ОК "Юг" В результате атаки россиян на Одессу пострадали работники супермаркета. Фото: ОК "Юг" В результате атаки россиян на Одессу пострадали работники супермаркета. Фото: ОК "Юг"

Силы противовоздушной обороны отразили все атаки. Часть ракет оккупанты направили на центр Одессы. Их сбили, но в результате падения обломков было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Пострадали три сотрудника супермаркета, им оказана медицинская помощь.

В нескольких зданиях взрывная волна повредила окна и балконы, повреждены припаркованные рядом автомобили.

На двух объектах вспыхнули пожары. Спасатели на месте работают над ликвидацией возгорания.

Напомним, в прошлый раз российские оккупационные войска также с помощью дронов атаковали юг Одесской области в ночь на 2 августа. Враг целится на портовую инфраструктуру на фоне выхода РФ из зерновой сделки.

По этой причине президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала нехватку у Украины средств противовоздушной обороны.